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Budhaditya Yoga: മിഥുന രാശിയിലെ ബുധാദിത്യ യോഗം ഇവർക്കു നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടി, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:05 PM IST

Surya Budh Yuti: മിഥുന രാശിയിൽ സൂര്യനും ബുധനും ചേർന്ന് ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.

Budhaditya Rajayoga On July1/9

ബുദ്ധി, വാക്ക്, ബിസിനസ്സ് എന്നിവയുടെ കാരകനായ ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയായ മിഥുനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും സൂര്യനുമായി സംയോജിക്കുകയും അതിലൂടെ ബുധാദിത്യ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

Rajayoga2/9

സൂര്യനും ബുധനും മിഥുനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് ബുധ-സൂര്യ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിൽ ബുധ രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമാണ്.

Budhaditya Rajayoga3/9

ബുധ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിന്റെ സ്വാധീനം 12 രാശികളിലും അനുഭവപ്പെടും.

Budh Surya Yuti4/9

ബുധന്റെ മിഥുന സംക്രമണവും സൂര്യനുമായുള്ള സംയോഗവും ഏതൊക്കെ രാശികളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...

 

Gemini5/9

മിഥുനം (Gemini):  ബുധന്റെ മിഥുന രാശിയിലേക്കുള്ള സംക്രമണം വ്യക്തിത്വവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബുധ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ബിസിനസിലും കരിയറിലും വൻ വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇതോടൊപ്പം ഇവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും.

Chingam6/9

ചിങ്ങം (Leo):  ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ ശുഭകരമായ സ്വാധീനം ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റീവും ശുഭകരവുമായിരിക്കും. കരിയർ, ബിസിനസ്സ്, ബഹുമാനം എന്നിവയിൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നിലനിൽക്കും.

Kanni7/9

കന്നി (Virgo): ഇവർക്കും ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ ചില പുതിയ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ഇത് ഒരു നല്ല സമയമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ല ഇടപാട് നേടാൻ കഴിയും.

Thulam8/9

തുലാം (Libra): മിഥുനത്തിലെ ബുധന്റെ പ്രവേശനം സൂര്യനുമായുള്ള അതിന്റെ സംയോജനവും തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കരിയറിലോ ബിസിനസ്സിലോ പുതിയ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചേക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തും.

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കുംഭം (Aquarius): ഇവർക്കും ബുധാദിത്യ രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കാം. തൊഴിൽരഹിതർക്ക് ഈ സമയത്ത് പുതിയ ജോലിക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപര്യം മുമ്പത്തേക്കാൾ വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Surya Budh Yuti
Budhaditya Yoga
Surya Gochar
Budh Gochar
Astrology
lucky zodiacs

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