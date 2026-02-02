Lakshmi Narayana Raja Yoga: ശുക്രനും ബുധനും ചേർന്നാൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ശുക്രനും ബുധനും ചേർന്ന് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും.
 
  • Feb 02, 2026, 01:58 PM IST
മാർച്ച് 26ന് ശുക്രനും ഏപ്രിൽ 30ന് ബുധനും മേടം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇത് ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുത്തും. ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.

മേടം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തിയും കീർത്തിയും വർധിക്കും. വിദേശത്ത് നിന്ന് തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോഗത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വളർച്ചയുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ മാറിമറിയും. ശമ്പളം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്മീനാരായണ യോഗം ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. കടങ്ങൾ തീർക്കാനാകും. തൊഴിലവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

