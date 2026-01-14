Shukra Budh: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lakshmi Narayana Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് 46 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം രൂപം കൊള്ളാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും...
ശുക്രനും ബുധനും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം മകരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളും. ജനുവരി 13 ന് സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രൻ കർമ്മദാതാവായ ശനിയുടെ രാശിയായ മകരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

ജനുവരി 17 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ ബുധൻ മകരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരും.

ഇത് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും.

ഒരു പുതിയ ജോലിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...  

തുലാം (Libra): ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. സ്വർണ്ണം, വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഭാവി പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ സംഘടിതവും ശക്തവുമാണെന്ന് തോന്നും. 

ഇടവം (Taurus):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ വരുമാന-ലാഭ ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലാഭിക്കാം. ഈ സമയത്ത് പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളും തുറന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഉത്സാഹവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നിറയും, ഈ സമയത്ത് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും.

മകരം (Capricorn): ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ  രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ രാജയോഗം രൂപപ്പെടും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവപ്പെടും. പങ്കാളിത്ത ജോലികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഡംബര വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗമുണ്ടാകും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

