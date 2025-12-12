English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mahadhan Rajyog 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

Mahadhan Rajyog 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

Surya Gochar: വേദ ജോതിഷമനുസരിച്ചു സൂര്യൻ പെട്ടെന്ന് ധനു രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അതിലൂടെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  അതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും അടിപൊളി നേട്ടങ്ങൾ.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യന് വളരെ ശക്തമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ട്. ബഹുമാനം, ആദരവ്, ആത്മാവ്, പിതാവ് എന്നിവയുടെ കാരകനായിട്ടാണ് സൂര്യനെ കണക്കാക്കുന്നത്.

ഏകദേശം 30 ദിവസം സൂര്യൻ ഒരു രാശിയിൽ തുടരും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു രാശിചക്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ സൂര്യന് ഒരു വർഷത്തെ സമയം എടുക്കും.

സൂര്യന്റെ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം രാജ്യത്തും ലോകത്തും വ്യാപകമാകും. സൂര്യൻ ഉടനെ ധനു രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയിൽ ധനുവിന്റെ വരവ് ചില രാശികൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. 

ഈ രാശിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ സൗഹൃദ ഗ്രഹമായ ചൊവ്വയുണ്ട് അതിലൂടെ മംഗളാദിത്യ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. കൂടാതെ സൂര്യൻ വൃശ്ചികത്തിൽ മഹാധന രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

ഇത് ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഗണ്യമായി പ്രയോജനം നൽകും. സൂര്യന്റെ മഹാധന രാജയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ രാശികൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കാം...  

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ ഡിസംബർ 16 ന് പുലർച്ചെ 4:26 ന് ധനു രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും.

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മഹാധന രാജയോഗം വളരെ ഗുണകരമാകും. രാശിയുടെ ലാഭ ഭാവത്തിന്റെ അധിപനായ വ്യാഴം സമ്പത്തിന്റെ ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. ഈ മഹാധന രാജയോഗം അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കൂടാതെ വ്യാഴവുമായി ഒരു ദൃഷ്ടി ബന്ധം രൂപപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയാൽ ഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള പാത തുറക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമാകും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും.

മേടം (Aries): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മഹാധന രാജയോഗം ഗുണകരമാകും. അഞ്ചാം ഭാവത്തിന്റെ അധിപനായ സൂര്യൻ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യനേട്ടമുണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. കരിയർ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും ഈ കാലയളവ് അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയും ആത്മസംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

കുംഭം (Aquarius): ഈ രാശിയുടെ ഏഴാമത്തെ ഭാവാധിപനായ സൂര്യൻ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. പല ദീർഘകാല ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. മഹാധന രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും. തൊഴിലിലുള്ളവർക്കും ഈ കാലഘട്ടം അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുരോഗതി സാധ്യമാണ്, ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും, വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും. ബിസിനസിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം പുതിയ മേഖലകളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയും വിജയവും നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Mahadhana Yoga Rajayoga Surya Gochar In Sagitttarius Mahadhana Rajayoga Astrology lucky zodiacs

