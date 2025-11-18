Mahadhani Rajayoga 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ മഹാധനയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!

Mahadhani Rajyog 2025: ആത്മാവിന്റെ കാരകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ വൃശ്ചിക രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ രാശിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൂര്യൻ മഹാധന രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും വിശേഷ ലാഭം.
Surya Gochar in Vrishchikam: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് സൂര്യനെ ആത്മാവ്, പിതൃത്വം, ബഹുമാനം, ആരോഗ്യം, വിജയം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
സൂര്യൻ എല്ലാ മാസവും തന്റെ രാശിചക്രം മാറ്റുന്നു. ഇത് 12 രാശികളെയും രാഷ്ട്രത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കും. നവംബർ 17 ന് സൂര്യൻ വൃശ്ചികത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.
12 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സൂര്യൻ ചില പ്രത്യേക രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ചൊവ്വയും ബുധനും ഇതിനകം വൃശ്ചികത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇത് ത്രിഗ്രഹ യോഗത്തിനൊപ്പം ബുധാദിത്യ, മംഗളാദിത്യ യോഗങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അതുപോലെ സൂര്യന്റെ മഹാധന രാജയോഗം മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. സൂര്യന്റെ മഹാധനി രാജയോഗം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർ ഭാഗ്യം നൽകുമെന്ന് അറിയാം...
തുലാം (Libra): സൂര്യന്റെ മഹാധനി യോഗം ഇവർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകും. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സർക്കാർ ഇടപെടലിലൂടെയോ ടെൻഡറുകളിലൂടെയോ കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയും. എട്ടാം ഭാവാധിപനായ ശുക്രൻ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ മാളവ്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യന്റെ മഹാധനി രാജയോഗം ഇവർക്ക് വളരെ ഭാഗ്യകരമായേക്കാം. സൂര്യൻ ഈ രാശിയിലെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അതിന്റെ ഭാവം ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ പതിക്കും. തൽഫലമായി, ഈ രാശിക്കാരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചൊവ്വ പത്താം ഭാവത്തിൽ അതിന്റെ നാലാമത്തെ ഭാവം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇത് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള കരിയർ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. സമ്പത്ത് വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിയുടെ അധിപനായ സൂര്യൻ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ചൊവ്വ ഈ ഭാവത്തിൽ രുചക് യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. രാഹു ഏഴാം ഭാവത്തിലും ശനി എട്ടാം ഭാവത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മഹാധനി രാജയോഗം വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. അവർക്ക് കാര്യമായ ബിസിനസ് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കാലയളവിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Parenting: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത്...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ