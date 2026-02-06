Mahalakshmi Rajayoga: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!

Mahalakshami Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് മൂന്ന് രാശികളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ശുഭയോഗങ്ങളും രാജയോഗങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കും.
ഫെബ്രുവരി 16 ന് ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ ഇതിനകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മകരം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൊവ്വ മകരം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.
ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോഗം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ സമയത്തിന്റെ തുടക്കമാകും.
ഇതിലൂടെ സമ്പത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിനും കാരണമായേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
മകരം (Capricorn): മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ ലഗ്നത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും. വിവാഹിതർക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവപ്പെടും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം. ഇത് ലാഭത്തിനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. ഈ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യം കാണിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാം. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാം. മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഇത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ ശമ്പള വർദ്ധനവിനോ കാരണമാകും.
മേടം (Aries): ഈ രാശിയുടെ കർമ്മഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനാൽ മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗ രൂപീകരണം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ പുരോഗതി, തൊഴിലില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനാകും, ബിസിനസിൽ ലാഭം, പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
