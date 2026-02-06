English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Mahalakshmi Rajayoga: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!

Mahalakshmi Rajayoga: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!

Mahalakshami Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് മൂന്ന് രാശികളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
1 /7

ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ശുഭയോഗങ്ങളും രാജയോഗങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കും.

2 /7

 ഫെബ്രുവരി 16 ന് ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ ഇതിനകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മകരം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൊവ്വ മകരം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. 

3 /7

ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോഗം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ സമയത്തിന്റെ തുടക്കമാകും. 

4 /7

ഇതിലൂടെ സമ്പത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിനും കാരണമായേക്കാം. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

5 /7

മകരം (Capricorn): മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ ലഗ്നത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും. വിവാഹിതർക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവപ്പെടും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം. ഇത് ലാഭത്തിനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. ഈ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യം കാണിക്കും. 

6 /7

വൃശ്ചികം (Scorpio):  മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാം. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാം. മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഇത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ ശമ്പള വർദ്ധനവിനോ കാരണമാകും. 

7 /7

മേടം (Aries): ഈ രാശിയുടെ കർമ്മഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനാൽ മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗ രൂപീകരണം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ പുരോഗതി, തൊഴിലില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനാകും, ബിസിനസിൽ ലാഭം, പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Mahalakshami Rajayoga Mangal Chandra Yuti Rajayoga Astrology Lucky Zodiac signs Mahalaxmi Rajayoga

Next Gallery

Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ

You May Like

Sponsored by Taboola