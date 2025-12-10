English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Mangaladitya Yoga: വർഷാവസാനത്തിൽ ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര!

Mangaladitya Yoga: വർഷാവസാനത്തിൽ ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര!

Sun Mangal Conjunction: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ധനു രാശിയിൽ ചൊവ്വ-സൂര്യ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും മംഗളാദിത്യ യോഗം.  ഇതിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും വമ്പൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ. 
1 /6

Sun Mangal Conjunction In Dhanu:  ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിലൂടെ ശുഭകമായ രാജയോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കും.

2 /6

 ഡിസംബർ 7 ന് ചൊവ്വ ധനു രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ ഡിസംബർ 16 ന് ഈ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അതിലൂടെ ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും

3 /6

ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും. കൂടാതെ സമ്പത്തിലും സ്വത്തിലും ഗണ്യമായ വർദ്ധനവും ഉണ്ടാക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...  

4 /6

ധനു (Sagittarius): ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാഇരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന സ്ഥാനത്താണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും, ധൈര്യം, വീര്യം എന്നിവയിൽ വർദ്ധനവ് അനുഭവപ്പെടും. ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകുന്ന പുതിയ ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർധിക്കും. വിവാഹിതർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം, അതേസമയം അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം.

5 /6

കുംഭം (Aquarius): ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനും കഴിയും. ബിസിനസിൽ ലാഭവും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബവുമായും നിങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷവും ഐക്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വളരും.

6 /6

മീനം (Pisces): ആദിത്യ മംഗള രാജയോഗം ഇവർക്ക് ശുഭകരമാകും. കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും ഈ രാജയോഗം ഗുണം നൽകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ബിസിനസ്സും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ ശമ്പള വർദ്ധനവിനോ ഉള്ള സമയമാണിത്. സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സുള്ളവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബന്ധങ്ങളിലും പങ്കാളിത്തങ്ങളിലും പുതിയ വ്യക്തത ഉണ്ടാകും. ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് കരാർ അന്തിമമായേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Rajayoga Aditya Mangal Rajayoga Surya Gochar In Dhanu Mangal In Dhanu Mangal Surya Yuti Astrology lucky zodiacs

Next Gallery

Gold Rate Today 10.12.2025: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 95,500ന് മുകളിൽ

You May Like

Sponsored by Taboola