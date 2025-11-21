Lucky Zodiac Signs: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായാണ് ചൊവ്വയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ചൊവ്വയുടെ മാറ്റം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്.
ധൈര്യം, ആത്മവിശ്വാസം, സമ്പത്ത് എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ. ഡിസംബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റം 12 രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ചില രാശിക്കാർക്ക് ഇത് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതിയുണ്ടാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വയുടെ മാറ്റം നിരവധി ഗുണങ്ങൾ നൽകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരവും ആദരവും ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
Margashirsha Amavasya 2025: ഇന്ന് മാർഗശീർഷ അമാവാസി; ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ പൂർവികരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ