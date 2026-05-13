Mercury Transit 2026 May: മെയ് 15ന് ബുധൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ നാല് രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും. ഇവർക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും വളർച്ചയുണ്ടാകും.
ബുധ സംക്രമണത്തിലൂടെ നാല് രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താൻ അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടാകും. സമ്പാദ്യം വർധിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ലഭിക്കും. തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ജിഎസ്ടി സംബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് സന്തോഷവാർത്തകൾ തേടിയെത്തും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബോണസ് ലഭിക്കും. പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)