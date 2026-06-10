/Mithun Sankranti 2026: മിഥുന സംക്രാന്തി 2026; സൂര്യദേവന്റെ കൃപയ്ക്കായി ഈ സൂര്യ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാം

Surya Mantra: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യദേവന്റെ രാശിമാറ്റം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആദരവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇവരിൽ ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയും, ശാരീരികമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇവരിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.
2026 ജൂൺ 15 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:58-ന് സൂര്യദേവൻ ഇടവം രാശിയിൽ നിന്നും മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. സൂര്യൻ ഒരു രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ആ രാശിയുടെ 'സംക്രാന്തി' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ രാശിമാറ്റം 'മിഥുന സംക്രാന്തി' എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
സൂര്യദേവന്റെ ഈ രാശിമാറ്റം വേളയിൽ സൂര്യഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും സൂര്യമന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ ശുഭഫലങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകും.
സൂര്യദേവന്റെ ബീജമന്ത്രം അങ്ങേയറ്റം ശക്തമാണ്. ഇത് ജപിക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷവും നല്ല ആരോഗ്യവും ലഭിക്കുന്നു. ചിന്തകളിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരാനും സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സും വലിയ വിജയങ്ങളും കൈവരിക്കാനും ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കും. മന്ത്രം: ഓം സൂര്യായ നമഃ
ഓം ഘൃണിഃ സൂര്യായ നമഃ സൂര്യന്റെ ദിവ്യമായ ഊർജ്ജം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗമാണ് ഈ മന്ത്രം. ഇത് കൃത്യമായി ജപിക്കുന്നതിലൂടെ കണ്ണ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ശാരീരിക ക്ഷീണം, മടി എന്നിവ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും.
വിജ്ഞാനവും വിവേകവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുകയും ആന്തരിക ജ്ഞാനം ഉണർത്തുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ ഈ മന്ത്രം ഏറെ ഉത്തമമാണ്. ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ.
ആത്മവിശ്വാസവും മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്ന സൂര്യദേവന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വഴി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാഭിമാനം, ആത്മവിശ്വാസം, ശാരീരിക ഊർജ്ജം എന്നിവയിൽ ശുഭകരമായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. മന്ത്രം: ഓം ഹ്രീം ഹ്രൗം സൂര്യായ നമഃ.
സൂര്യ ഗായത്രി മന്ത്രം ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുന്നത് വഴി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ആത്മാവ് എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മന്ത്രം: ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്.