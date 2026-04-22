Pathamudayam 2026: പത്താമുദയത്തോടെ ഇന്ന് മുതൽ അതിസമ്പന്നരാകും ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാർ

Lucky Zodiac Signs: പത്താമുദയത്തോടെ ഇന്ന് മുതൽ അഞ്ച് രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഇല്ലാതാകും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം: പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ ഉണ്ടാകും. അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാകും. ജീവിത പങ്കാളി വഴി നേട്ടം ഉണ്ടാകും. പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും.
വൃശ്ചികം: മാനസികമായി സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ഭൂമി വിൽപനയിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. പ്രശസ്തി വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പരീക്ഷയിൽ വിജയമുണ്ടാകും.
മകരം: ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാകും.
കുംഭം: ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. തൊഴിലിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. മാനസിക ഉത്കണ്ഠകൾ ഇല്ലാതാകും. കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ചിലവ് വർധിക്കുമെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടാനാകും. ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.