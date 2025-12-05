Pratiyuti Yoga: പുതുവർഷത്തിൽ ശുക്ര-വ്യാഴ പ്രതിയുതി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shukra Guru Yuti: ജ്യോതിഷപ്രകാരം പുതുവർഷത്തിൽ ശുക്രനും വ്യാഴവും 180 ഡിഗ്രി കോണിൽ വരികയും അതിലൂടെ പ്രതിയുതി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിലൂടെ ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ.
Pratiyuti Yoga 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഗ്രഹവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അതിന്റെ രാശി മാറ്റുന്നു. ഇത് 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
പുതുവത്സരം ആരംഭിക്കാൻ ഇനി അധികം സമയമില്ല. ഈ വർഷം പല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ മാറും, ഇത് നിരവധി ശുഭ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
ജനുവരി ആദ്യം ശുക്രന്റെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും സംയോഗത്താൽ പ്രതിയുതി യോഗം രൂപപ്പെടും ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ജനുവരിയിൽ വ്യാഴം മിഥുനത്തിൽ വക്രഗതിയിലാകും. സമ്പത്തിന്റെ ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ ധനു രാശിയിലും.
ധനു രാശിയിലെ ശുക്രൻ ബുധനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗവും സൂര്യനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ശുക്രദിത്യ യോഗവും സൃഷ്ടിക്കും.
ശുക്രനും വ്യാഴവും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയുതി യോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും. ഈ വിശകലനം ചന്ദ്രരാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയുക...
ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ജനുവരി 9 ന് രാത്രി 11:02 ന് ശുക്രനും വ്യാഴവും 180 ഡിഗ്രിയിലാകുകയും പ്രത്യുതി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു (Sagittarius): വ്യാഴത്തിന്റെയും ശുക്രന്റെയും പ്രത്യുതി യോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. വ്യാഴം ഈ രാശിയിൽ ഏഴാം ഭാവത്തിലും ശുക്രൻ ഒന്നാം ഭാവത്തിലുമാണ്. ഈ രാശിയിൽ ബുധനും സൂര്യനും വസിക്കും. അതിനാൽ ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം ശുഭകരമായിരിക്കും. പല മേഖലകളിലും അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും
കർക്കിടകം (Cancer): ഇവർക്കും ശുക്ര-വ്യാഴ പ്രതിയുതി യോഗം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ധനു ആറാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അവർക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം നല്ല നിമിഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം കണ്ടേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യും. അതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന പ്രതിയുതി യോഗം ഇവർക്ക് പല മേഖലകളിലും അനുകൂലമായിരിക്കും. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഗണ്യമായ കരിയർ നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്കും കാര്യമായ ലാഭം കാണാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
