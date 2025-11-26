Samasaptaka Yog 2025: സമസപ്തകയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ! നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിൻറെയും രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ സമസപ്തക യോഗം രൂപപ്പെടും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഗുണങ്ങൾ നൽകും.
ഡിസംബർ അഞ്ചിന് വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്കും ഡിസംബർ ഏഴിന് ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്കും മാറുന്നു. ഇത് വഴി സമസപ്തക യോഗം രൂപപ്പെടും. ഇത് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് സമസപ്തക യോഗത്തിലൂടെ ഗുണമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിജയമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരങ്ങളും തേടിയെത്തും. ദീർഘകാലമായി അലട്ടിയിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുവർണകാലഘട്ടമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് സമസപ്തക യോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സമ്പത്തിലും വളർച്ചയുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തെ നിസാരമായി കാണരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)