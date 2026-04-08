ശനി ദേവനെ ജ്യോതിഷത്തിൽ നീതിയുടെ ദേവനും കർമ്മഫലദാതാവും ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തോളമാണ് ശനി ഒരു രാശിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം.
ശനി നിലവിൽ മീനം രാശിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 2026 ഏപ്രിൽ 22ന് ശനിയുടെ ഉദയം ഉണ്ടാകും.
ശനിയുടെ ഉദയം 12 രാശിക്കാരെയും സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിലും ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ശനിയുടെ ഉദയത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിലും സമ്പത്തിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. ശമ്പളം വർധിക്കും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനാകും. ജോലിഭാരം വർധിക്കും. ക്ഷീണവും സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ശനിയുടെ ഉദയത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കരിയറിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
