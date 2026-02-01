ഫെബ്രുവരിയിൽ നിരവധി ഗ്രഹമാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ശുക്രൻറെ ഗ്രഹമാറ്റം. ഫെബ്രുവരി ആറിന് ശുക്രൻ കുംഭം രാശിയിലേക്ക് മാറും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
ഫെബ്രുവരി ആറിന് പുലർച്ചെ 12.52ന് ശുക്രൻ കുംഭം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ 12 രാശിക്കാരിലും വിവിധ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതിൽ ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്ര സംക്രമണത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും വിജയവും ഉണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ പ്രതിരോധിക്കാനാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് കഠിന ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. അമിതമായി ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രൻ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പുതിയ കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ അവസരം കൈവരും. വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസിൽ വിജയമുണ്ടാകും.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ വിജയം നേടാനാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് ലാഭം വർധിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് നേട്ടം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രൻറെ രാശിമാറ്റം ശുഭകരമാകും. പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരും സഹപ്രവർത്തകരും സന്തുഷ്ടരാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. സമ്മർദ്ദം വർധിക്കും. ജോലി കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക നഷ്ടം പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കും. നഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത വേണം.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രൻറെ രാശിമാറ്റം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. കലാരംഗത്ത് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കും. സുഖസൌകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ശമ്പളം വർധിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് അനുകൂല സമയം. ബിസിനസുകാർക്ക് ലാഭം വർധിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളിയുണ്ടാകും. വിവേകത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണാനാകും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരമാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്ര സംക്രമണത്തിലൂടെ സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. വീടിനായി പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്ര സംക്രമണത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തി സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. സുഖസൌകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ശുക്രൻറെ രാശിമാറ്റം തുടക്കമിടുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
