  • Surya Gochar 2026: സൂര്യൻറെ ദിശമാറ്റം ഫെബ്രുവരിയിൽ മൂന്ന് തവണ; സൂര്യ സംക്രമണം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും സമ്പത്തും നേട്ടങ്ങളും

Surya Gochar February 2026: 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ സൂര്യൻ മൂന്ന് തവണ ദിശ മാറും. ഇത് 12 രാശിക്കാരിലും വിവിധ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
  • Jan 23, 2026, 05:25 PM IST
ഫെബ്രുവരിയിൽ സൂര്യൻ മൂന്ന് തവണ രാശിമാറ്റം നടത്തും. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ശ്രാവണ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ധനിഷ്ഠ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് മാറും.

ഇതിന് ശേഷം സൂര്യൻ കുംഭം രാശിയിലേക്ക് മാറും. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 19ന് ശതാഭിഷ നക്ഷത്രത്തിൽ സംക്രമിക്കും.

മേടം രാശിക്കാർക്ക് കരിയർ മെച്ചപ്പെടും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി കണ്ടെത്താനാകും. ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കും. സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. സർക്കാർ മേഖലകളിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താനാകും. പ്രണയബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തുള്ളവർക്ക് അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

