Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം

Tirgrahi Yoga In Makaram: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് മകരത്തിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും...
Surya Mangal Shukra Gochar: പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ'രാജയോഗവും ത്രിഗ്രഹി യോഗവും രൂപപ്പെടും. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും.
ബഹുമാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും ദാതാവായ സൂര്യനും ആഡംബരത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രനും ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വയും ചേർന്ന് ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും.
ഇവർക്ക് പുതിയ ജോലിയും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. അവരുടെ മനസ്സ് സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
വൃശ്ചികം (Scorpio): ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത വിജയം, ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഈ രാശിയുടെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. ആത്മീയ ചിന്തയ്ക്കൊപ്പം ഭൗതിക സുഖങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം, അത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും.
ധനു (Sagittarius): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപപ്പെടും. ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഈ കാലഘട്ടം പ്രൊഫഷണൽ ബഹുമാനവും കരിയർ വിജയവും ഉറപ്പാക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്റെ പുതിയ ഉറവിടങ്ങൾ തുറക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം വർദ്ധിക്കും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Lakshmi Narayana Yoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മീ നാരായണയോഗം; ഈ രാശികൾക്ക് അളവില്ലാത്ത സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും, നിങ്ങളുടെ രാശിയേത്?