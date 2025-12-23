English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം

Tirgrahi Yoga In Makaram: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച്  മകരത്തിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും...
1 /6

Surya Mangal Shukra Gochar: പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ'രാജയോഗവും ത്രിഗ്രഹി യോഗവും രൂപപ്പെടും.  ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും. 

2 /6

ബഹുമാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും ദാതാവായ സൂര്യനും ആഡംബരത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രനും ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വയും ചേർന്ന് ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും. 

3 /6

ഇവർക്ക് പുതിയ ജോലിയും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. അവരുടെ മനസ്സ് സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

4 /6

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക്  ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത വിജയം, ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും.

5 /6

ഇടവം (Taurus): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഈ രാശിയുടെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. ആത്മീയ ചിന്തയ്‌ക്കൊപ്പം ഭൗതിക സുഖങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം, അത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും.

6 /6

ധനു (Sagittarius): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപപ്പെടും. ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഈ കാലഘട്ടം പ്രൊഫഷണൽ ബഹുമാനവും കരിയർ വിജയവും ഉറപ്പാക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന്റെ പുതിയ ഉറവിടങ്ങൾ തുറക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം വർദ്ധിക്കും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)  

Trigrahi Yoga Surya Mangal Shukra Gochar Tri Planetary Conjunction Horoscope Astrology lucky zodiacs

