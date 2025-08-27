English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Triple Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 3 രാജയോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്; ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

Hans Malavya Budhaditya Rajayoga: വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് നവംബറിൽ ഹംസ മാളവ്യ ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും അപാര ധനവും നേട്ടങ്ങളും.
1 /9

ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഉത്സവങ്ങളെയും ആഘോഷങ്ങളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി ശുഭ രാജയോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും രാജ്യത്തിലും കാണാം. 

2 /9

ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി ഒക്ടോബർ 20 നാണ്. ദീപാവലിക്ക് ശേഷം 3 രാജയോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വരും

3 /9

വ്യാഴം അതിന്റെ ഉയർന്ന രാശിയിൽ സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഹംസ യോഗവും

4 /9

സൂര്യന്റെയും ബുധന്റെയും സംക്രമണം മൂലം ബുധാദിത്യ രാജയോഗവും

5 /9

ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയിൽ ആയതിനാൽ മാളവ്യ രാജയോഗവും

6 /9

ഇതുമൂലം ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും. ഒപ്പം പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

7 /9

കർക്കടകം (Cancer):  ഇവർക്കും ഈ ട്രിപ്പിൾ രാജയോഗങ്ങൾ ഗുണകരമാകും. കാരണം നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിന്റെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ഹംസ രാജയോഗവും നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ മാളവ്യ രാജയോഗവും രൂപപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക സന്തോഷം, ബിസിനസുകാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ, വായ്പയായി പണം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് വിലമതിക്കപ്പെടും, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളോ ലഭിച്ചേക്കാം.

8 /9

മകരം (Capricorn): മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ കർമ്മഭാവത്തിൽ ഉയർന്ന രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി, പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനോ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനോ ഈ സമയം അനുകൂലം. ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം, പങ്കാളിയുമായി ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം അനുഭവപ്പെടും, ജോലിക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, ബിസിനസുകാർക്ക് ഈ സമയത്ത് ധനം ലഭിക്കും. പുതിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കും.

9 /9

കുംഭം (Aquarius): മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയ്യുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ മാളവ്യ രാജയോഗവും ആറാം ഭാവത്തിൽ ഹൻസ് രാജയോഗവും രൂപപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും, മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലിയും പൂർത്തിയാകും, പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രണയത്തിന്റെയും അഭിനിവേശത്തിന്റെയും ഒരു പുതിയ ഘട്ടം ആരംഭിക്കും, അവിവാഹിതരായ മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. കോടതി കേസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Triple Rajayoga Hans Budhaditya Malavya Rajayoga Hans Rajayoga Budhaditya Rajayoga Malavya Rajaygoa Shukra Gochar guru gochar Budh Surya Yuti Astrology lucky zodiacs

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope 27 August 2025: ഇന്ന് ​ഗണേശ ചതുർത്ഥി, ഭാ​ഗ്യം തെളിയും രാശികളാണിവർ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola