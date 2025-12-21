പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. വർഷാവസാനം ഭാഗ്യം വരുന്നത് ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണെന്ന് അറിയാം.
ഡിസംബർ മാസത്തിലെ അവസാന ആഴ്ചയിൽ വരിഷ്ഠ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് വരിഷ്ഠ യോഗത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ആഴ്ച സംഭവിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ കൈവരും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് സഹകരണം ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
