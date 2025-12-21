English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Varishtha Yoga: വരിഷ്ഠ യോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഏഴ് ദിവസം ധനമഴ! സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും

Varishtha Yoga: വരിഷ്ഠ യോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഏഴ് ദിവസം ധനമഴ! സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും

പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. വർഷാവസാനം ഭാഗ്യം വരുന്നത് ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണെന്ന് അറിയാം.
  • Dec 21, 2025, 10:11 PM IST
1 /5

ഡിസംബർ മാസത്തിലെ അവസാന ആഴ്ചയിൽ വരിഷ്ഠ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് വരിഷ്ഠ യോഗത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.

2 /5

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ആഴ്ച സംഭവിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.

3 /5

മിഥുനം  രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ കൈവരും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്.

4 /5

ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് സഹകരണം ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

5 /5

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Weekly Horoscope Weekly Lucky Horoscope

Next Gallery

Chicken Mandi recipe: പെർഫെക്ട് ചിക്കൻ മന്തി കുക്കറിൽ തയാറാക്കാം വെറും 30 മിനിറ്റിൽ

You May Like

Sponsored by Taboola