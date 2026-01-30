English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Surya Gochar: സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ മിന്നിത്തിളങ്ങും

Surya Gochar: സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ മിന്നിത്തിളങ്ങും

Sun Transit In Kumbh 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് സൂര്യൻ കുംഭം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും..
1 /6

Surya Transit In Kumbh 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യൻ ഏകദേശം എല്ലാ മാസവും തന്റെ രാശിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും. അത് ഇടയ്ക്കിടെ മിത്ര, ശത്രു രാശികൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിക്കും.

2 /6

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ ഫെബ്രുവരി 13 ന് ശനിയുടെന്ന കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും, ഇത് ചില രാശികളുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും.

3 /6

കൂടാതെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...  

4 /6

തുലാം (Libra): സൂര്യന്റെ രാശിമാറ്റം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. സൂര്യൻ ഈ രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഇത് അവരുടെ വിവാഹത്തെയോ ജോലിയെയോ അർത്ഥമാക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായോ പങ്കാളിയുമായോ ഉള്ള പഴയ വ്യത്യാസങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും.

5 /6

മേടം (Aries): വരുമാനത്തിന്റെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും ഭാവമായ നിങ്ങളുടെ രാശിയിലൂടെ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. ഫ്രീലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയിൽ നിന്ന് അധിക വരുമാനം ലഭിക്കും.

6 /6

മകരം (Capricorn): സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്ക് അനുകൂലമാകും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ സമ്പത്തിന്റെ ഭാവത്തിലൂടെ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി നൈതികത മെച്ചപ്പെടും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ വിലമതിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ ഈ സമയത്ത് പുരോഗമിക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. സംസാരവും സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കും, ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

