Surya Gochar: സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ മിന്നിത്തിളങ്ങും

Sun Transit In Kumbh 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് സൂര്യൻ കുംഭം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും..
Surya Transit In Kumbh 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യൻ ഏകദേശം എല്ലാ മാസവും തന്റെ രാശിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും. അത് ഇടയ്ക്കിടെ മിത്ര, ശത്രു രാശികൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിക്കും.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ ഫെബ്രുവരി 13 ന് ശനിയുടെന്ന കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും, ഇത് ചില രാശികളുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും.
കൂടാതെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...
തുലാം (Libra): സൂര്യന്റെ രാശിമാറ്റം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. സൂര്യൻ ഈ രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഇത് അവരുടെ വിവാഹത്തെയോ ജോലിയെയോ അർത്ഥമാക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായോ പങ്കാളിയുമായോ ഉള്ള പഴയ വ്യത്യാസങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മേടം (Aries): വരുമാനത്തിന്റെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും ഭാവമായ നിങ്ങളുടെ രാശിയിലൂടെ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. ഫ്രീലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയിൽ നിന്ന് അധിക വരുമാനം ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്ക് അനുകൂലമാകും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ സമ്പത്തിന്റെ ഭാവത്തിലൂടെ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി നൈതികത മെച്ചപ്പെടും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ വിലമതിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ ഈ സമയത്ത് പുരോഗമിക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. സംസാരവും സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കും, ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
