English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Surya Gochar: പ്രശസ്തി വർധിക്കും, ജീവിതത്തിൽ പുരോ​ഗതി; സൂര്യൻ വൃശ്ചികം രാശിയിലെത്തുന്നതോടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്കൊപ്പം

Surya Gochar: പ്രശസ്തി വർധിക്കും, ജീവിതത്തിൽ പുരോ​ഗതി; സൂര്യൻ വൃശ്ചികം രാശിയിലെത്തുന്നതോടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്കൊപ്പം

Sun Transit in Scorpio: സൂര്യന്റെ രാശിമാറ്റങ്ങൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. 1 മാസക്കാലമാണ് സൂര്യൻ ഒരു രാശിയിൽ തുടരുന്നത്. 

 

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സൂര്യന്റെ രാശിമാറ്റം. ഇന്ന് സൂര്യൻ തുലാം രാശിയിൽ നിന്ന് വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. 

 
1 /5

സൂര്യൻ വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ പല രാശിക്കാർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. സൂര്യന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശുഭകരമായ ഫലങ്ങളും ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കും. സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് അനുകൂലമാകുകയെന്ന് നോക്കാം.  

2 /5

കർക്കിടകം രാശിക്കാർ സൂര്യന്റെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ വലിയ ഭാ​ഗ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ‌ വന്നുചേരും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. കലാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.   

3 /5

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സൂര്യന്റെ വൃശ്ചികം രാശി പ്രവേശനം ​ഗുണം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. കുടുംബവുമൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർധിക്കും. കരിയറിൽ ഉയരത്തിലെത്തുകയും ബഹുമാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.   

4 /5

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സൂര്യന്റെ രാശിമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതോടെ ജീവിതത്തിൽ പുരോ​ഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. എല്ലാത്തിലും ഭാ​ഗ്യം തുണയ്ക്കും. ആത്മീയതയിൽ താൽപര്യമുണ്ടാകും. 

5 /5

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Astrology Zodiac signs Sun Transit ജ്യോതിഷം രാശിഫലം സൂര്യ സംക്രമണം

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്കറിയാം...

You May Like

Sponsored by Taboola