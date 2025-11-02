English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും

Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും

Shukra Gochar: ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയായ തുലാം രാശിയിലാണ് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 25 വരെ ശുക്രൻ ഇതേ രാശിയിൽ തുടരും. 

 

ഇന്ന് തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ശുക്രൻ നവംബർ 25 വരെ ഇവിടെ തുടരും. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സ്നേഹം, സൗന്ദര്യം, കല, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, ആഡംബരം എന്നിവ നൽകുന്ന ഗ്രഹമായാണ് ശുക്രനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇടവം, തുലാം രാശികളെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണിത്.

 
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ ശക്തനായിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി പ്രശസ്തരും, സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ളവരും, ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും, ആഡംബരവും, സുഖസൗകര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞവരുമായിത്തീരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച്, ശുക്രന്റെ തുലാം രാശിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നാല് രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഭാ​ഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.  

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കാലയളവായിരിക്കും ഇത്. നിരവധി അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടാകും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.   

ഇടവം രാശിക്കാരുടെ അധിപൻ ശുക്രനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഏറെ ​ഗുണം ചെയ്യും. ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ലഭിച്ചേക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വാഹനമോ വസ്തുവോ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു സമയമാണിത്. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. കരിയറിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ നിന്നും ലാഭം നേടാനാകും.   

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുക്ര സംക്രമണം അനുകൂലമായിരിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ടാകും. നല്ല വാർത്തകൾ വന്നുചേരും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

