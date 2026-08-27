/Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ദിനം; ഇന്നത്തെ ദിനം എങ്ങനെ? അറിയാം...

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അശ്രദ്ധ അരുത്, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പിരിമുറുക്കം ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ദിനം. മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി തർക്കിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെയോ പ്രതിച്ഛായയെയോ ബാധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രമുഖ നേതാവിനെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അൽപ്പം ആശങ്കാജനകമായേക്കാം, അതിനാൽ അശ്രദ്ധരാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ജോലിക്കായി ദൂരയാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ അൽപ്പം വികാരഭരിതനാക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുചേരൽ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിനും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്. ബിസിനസ്സിലെ തുടർച്ചയായ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ക്രമേണ കുറയാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അൽപം തിരക്കേറും . ജോലി സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമാകുമെങ്കിലും ക്ഷമയും മനസ്സിലാക്കലും സാഹചര്യത്തെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, അവരുടെ അധ്യാപകരുമായോ ഉപദേഷ്ടാക്കളുമായോ സംസാരിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തമായ സൂചന, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം, കൂടാതെ പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. മുൻകാല പരാതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു തുടക്കം നൽകുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളെത്തന്നെ തിരക്കിലാക്കി ഒരു പോസിറ്റീവ് വീക്ഷണം നിലനിർത്തുന്നത് സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് സേവനം, ദാനധർമ്മം, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന ഒരു പൂജയിലോ മതപരമായ പരിപാടിയിലോ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ അന്തരീക്ഷവും നിലനിൽക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനെ ഒരു തർക്കമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുപകരം, ശാന്തമായ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റാൻ മറക്കരുത്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, കൂടാതെ ഒരു പുതിയ വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ജോലി പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു ബന്ധുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ എല്ലാവരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ദിവസമായിരിക്കും, പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമേ ആരെയും വിശ്വസിക്കൂ. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും, ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ മുതിർന്നവരുടെ അപ്രീതി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെട്ടേക്കാം. ആവർത്തിച്ചുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ലാഭ സാധ്യത നൽകുന്നു, എന്നാൽ അപകടസാധ്യതകൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനോ സമയം ചെലവഴിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നന്നാക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ മുൻകൂട്ടി ഒരു ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വന്നേക്കാം, അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ആ തുകയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിനും തന്ത്രത്തിനും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം. ജോലിയിലെ വിജയം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)