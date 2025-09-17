English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heart Health: ഹൃദയാരോഗ്യം; ഈ ശീലങ്ങളുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കോ..!

Heart Health: ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങൾ

 

ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്കിനെ തടയാനും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം

 
1 /5

പഞ്ചസാരയുടെ അമിത ഉപയോഗം ബ്ലഡ് ഷുഗര്‍ കൂടാനും ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കൂടാനും കാരണമാകും.   

2 /5

സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളും പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളും ഫ്രൈഡ് ഭക്ഷണങ്ങളും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല.  

3 /5

ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉപ്പിന്‍റെ അളവ് കൂടിയാലും പണിയാണ്. രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഉയരാനും ഹൃദയാരോഗ്യം മോശമാകാനും കാരണമാകും.  

4 /5

ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിര്‍ത്തുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. ദിവസവും 7-8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരെയെങ്കിലും കുടിക്കണം.  

5 /5

പുകവലിയും മദ്യപാനവും രക്തത്തിലെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിന്‍റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 

Heart health Heart Attack better heart health

