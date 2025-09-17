Heart Health: ഹൃദയാരോഗ്യം; ഈ ശീലങ്ങളുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കോ..!

Heart Health: ഹാര്ട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങൾ
ഹാര്ട്ട് അറ്റാക്കിനെ തടയാനും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം
പഞ്ചസാരയുടെ അമിത ഉപയോഗം ബ്ലഡ് ഷുഗര് കൂടാനും ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കൂടാനും കാരണമാകും.
സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളും പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളും ഫ്രൈഡ് ഭക്ഷണങ്ങളും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല.
ഭക്ഷണത്തില് ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടിയാലും പണിയാണ്. രക്തസമ്മര്ദ്ദം ഉയരാനും ഹൃദയാരോഗ്യം മോശമാകാനും കാരണമാകും.
ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിര്ത്തുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. ദിവസവും 7-8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരെയെങ്കിലും കുടിക്കണം.
പുകവലിയും മദ്യപാനവും രക്തത്തിലെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ഹാര്ട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.