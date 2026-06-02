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Baby Names Numerology: കുഞ്ഞിന്റെ പേരിടൽ ആണോ? ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം ഒഴിവാക്കേണ്ട സംഖ്യകൾ ഇതാ...

Written ByKarthika V
Published: Jun 02, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 11:59 PM IST

Baby Names Numerology: അച്ഛനമ്മമാർ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളിലൊന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പേരിടൽ. ആ ദിവസത്തിനായി മാതാപിതാക്കൾ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. 

 

അർത്ഥം നോക്കി പേരിടുന്നവരുണ്ട്, അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേരിനോട് സാമ്യം നോക്കി പേരിടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും ഒരു പേരിടലിന് പിന്നിലുണ്ടാകും. 

 

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എന്നാൽ പേരിടുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പരി​ഗണിക്കേണ്ടത് സംഖ്യാശാസ്ത്രം ആണെന്നാണ് സംഖ്യാശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത്. പേരിന്റെ ഉച്ചാരണഭംഗി പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അതിന്റെ സംഖ്യാപരമായ മൂല്യവും എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രമുഖ സംഖ്യാശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധനും വാസ്തു കോച്ചുമായ അരവിന്ദ് സുഡ്.

 

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ഇന്നും വലിയൊരു വിഭാ​ഗം ആളുകൾ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിടൽ പോലെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളിലും ന്യൂമറോളജിയും നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് സത്യമായ കാര്യമാണ്.

 

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ഒരു പേരിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ തുക ഒരു പ്രത്യേക ഊർജ്ജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള പുരോഗതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. 

 

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കുഞ്ഞിന് പേരിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായി അരവിന്ദ് സുഡ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, പേരിന്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ആകെ തുക കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ്. ആ തുകയായി കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് ആ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊത്തത്തിലുള്ള ഊർജ്ജത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

 

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രണ്ടാമത്തെ നിയമം ആകെ തുക 4 അല്ലെങ്കിൽ 8 വരുന്ന പേരുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രകാരം 4 എന്ന സംഖ്യ 'രാഹുവിനെയും', 8 എന്ന സംഖ്യ 'ശനിയെയുമാണ്' പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദഹം പറയുന്നു.ഇവ രണ്ടും ജീവിതത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

 

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പേരിന്റെ തുക കുഞ്ഞിന്റെ സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിലെ 'ഡ്രൈവർ നമ്പറുമായി' ഒത്തുപോകണമെന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ നിയമം. ജനനത്തീയതിയിൽ നിന്നാണ് സാധാരണയായി ഡ്രൈവർ നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഡ്രൈവർ നമ്പർ ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് ചില പ്രത്യേക സംഖ്യകൾ പേരിന്റെ ആകെ തുകയായി വരുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അരവിന്ദ് സുഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 

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ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രൈവർ നമ്പർ 1 ഉള്ളവർ പേരിന്റെ ആകെ തുക 8 വരുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഡ്രൈവർ നമ്പർ 2 ഉള്ളവർ 4, 8, 9 എന്നിവ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ഡ്രൈവർ നമ്പർ 3 വരുന്നവർ പേരിന്റെ ആകെ തുക 6 വരുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അ​ദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 

TAGS:
Baby Names Numerology
Baby Names

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