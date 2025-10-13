English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

Himalayan Pink salt: ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ
  Oct 13, 2025, 04:59 PM IST

ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ
1 /6

പ്രാചീനകാലം മുതലേ, ദഹനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഹിമാലയൻ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദഹന സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നതിന് ലസ്സി പോലുള്ള പാനീയങ്ങളിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കാം. 

2 /6

ശരീരത്തിലെ ജല സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ശരിരത്തിലെ കോശ പ്രവർത്തനത്തിനം സുഗമമാക്കുന്നു.   

3 /6

ഇതിലെ ധാതുക്കളുടെ അളവ് ശരീരത്തിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ നാഡികളുടെയും പേശികളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനം കാര്യക്ഷമമാകുന്നു.   

4 /6

ചർമ്മത്തിലെ ഡെഡ്സ്കിൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ ബോഡ് എക്സ്ഫോളിയേറ്ററായും ഉപയോഗിക്കാം.  

5 /6

മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ  സഹായിക്കുന്നു.   

6 /6

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

