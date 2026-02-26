Best budget phones powerful battery: ചാർജ് തീരുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട..! പവർഫുൾ ബാറ്ററി, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിനും ഇണങ്ങും; ഏറ്റവും മികച്ച 5 ഫോണുകൾ ഇതാ

മികച്ച ബാറ്ററി ബാക്കപ്പുള്ള ഒരു ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? ചില മികച്ച ഓപ്ഷനുകൾ പരിചയപ്പെടാം.
ദീർഘനേരം ചാർജ് നിൽക്കുന്ന 7000mAh ബാറ്ററിയുള്ള, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചില സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗെയിമിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും, ഇടയ്ക്കിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും, വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഫോണുകൾ മികച്ച ചോയ്സ് ആയിരിക്കും.
മോട്ടോ G57 പവർ 5G - മികച്ച ബാറ്ററിയും ക്ലീൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുമുള്ള ബജറ്റ് ഫോണുകളിൽ ഒന്നാണ് Moto G57 Power 5G. 7000mAh ബാറ്ററി പവറും 33W ടർബോപവർ (TurboPower) ചാർജിംഗുമാണ് ഫോണിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. 6.72 ഇഞ്ച് FHD Plus LCD ഡിസ്പ്ലേയോടൊപ്പം 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഇതിനുണ്ട്. Snapdragon 6s Gen 4 പ്രോസസർ ഫോണിന് കരുത്ത് നൽകുന്നു. 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുണ്ട്. 50MP മെയിൻ ക്യാമറയും 8MP അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയും അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ സെറ്റപ്പും, 8MP സെൽഫി ക്യാമറയുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. സൈനിക നിലവാരത്തിലുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്ന MIL-STD-810H സർട്ടിഫിക്കേഷനും, പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ IP64 റേറ്റിംഗും ഈ ഫോണിനുണ്ട്. നിലവിൽ 13,999 രൂപയാണ് മോട്ടോ G57 പവർ 5Gയുടെ വിപണി വില.
റിയൽമി C83 5G - അൾട്രാ ബജറ്റ് സെഗ്മെന്റിലെ പുതിയ താരമാണ് Realme C83 5G. ബാറ്ററി, മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇതിൽ മുൻഗണന. 7000mAh ബാറ്ററിയും 45W സൂപ്പർവൂക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുമാണ് ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. 144Hz ഉയർന്ന റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.8 ഇഞ്ച് HD Plus LCD വലിയ ഡിസ്പ്ലേയാണ് റിയൽമിയുടെ ഈ സെഗ്മെന്റിലുള്ളത്. MediaTek Dimensity 6300 പ്രോസസറാണ് ഫോണിന്റേത്. 6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും ഫോണിനുണ്ട്. 50MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും 8MP സെൽഫി ക്യാമറയും ഈ ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി ചൂടാകാതിരിക്കാൻ ഫോണിന് നേരിട്ട് പവർ നൽകുന്ന ബൈപാസ് ചാർജിംഗ് ഫീച്ചറും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. ഏകദേശം 12,499 രൂപയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില.
ടെക്നോ പോവ 7 - ഗെയിമിംഗിനും ദീർഘനേരം വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനുമായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഫോണാണ് ടെക്നോ പോവ 7. 'ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ ഡിസൈൻ' എന്ന സവിശേഷമായ രൂപകൽപ്പനയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. 7000mAh ബാറ്ററിയും 45W ഫ്ലാഷ് ചാർജുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കരുത്ത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.78 ഇഞ്ച് FHD Plus IPS LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. MediaTek Helio G100 Ultimate പ്രോസസറാണ് ഫോണിന്റെ കരുത്ത്. 8GB റാം 16GB വരെ വർധിപ്പിക്കാനാകും, 256GB സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. 108MP അൾട്രാ ക്ലിയർ മെയിൻ ക്യാമറയും 8MP സെൽഫി ക്യാമറയും ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന 10W റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിംഗ് സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്. 14,999 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വിപണി വില.
പോക്കോ M7 Plus 5G - 7000mAh ബാറ്ററിയും 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുമാണ് ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. വീഡിയോകൾ കാണുന്നവർക്കായി 6.9 ഇഞ്ച് IPS LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ച സ്മൂത്ത്നസ്സിനായി 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഇതിലുണ്ട്. Snapdragon 6s Gen 3 പ്രോസസറാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുണ്ട്. 50MP സിംഗിൾ ക്യാമറയും 8MP സെൽഫി ക്യാമറയുമാണുള്ളത്. 11,999 രൂപയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ വിപണി വില.
റിയൽമീ P4 5G - 7000mAh ബാറ്ററിയോടൊപ്പം 80W അൾട്രാ ചാർജിംഗും ഈ ഫോണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഫോൺ ആണിത്. വെറും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനാകും. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.77 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. MediaTek Dimensity 7400 Ultra പ്രോസസറാണ് ഇതിന്റെ കരുത്ത്. 6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. 50MP, 8MP എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാമറകളും 16MP സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്. 18,499 രൂപയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ വിപണി വില.
