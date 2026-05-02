May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല

May Rajayoga 2026: പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ചു മെയ് മാസത്തിൽ 6 വലിയ രാജയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിലും ബിസിനസിലെ പുരോഗതിയും നേട്ടങ്ങലും ലഭിക്കും.
ജ്യോതിഷപ്രകാരം മെയ് മാസം ഗ്രഹങ്ങൾക്കും രാശികൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കും. ഈ മാസം ആറ് പ്രധാന രാജയോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളാൻ പോകുകയാണ്.  അതുപോലെ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ രാശി മാറ്റും.

ഭാവി പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മെയ് 11 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ സ്വന്തം രാശിയായ മേടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് രുചക് രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. കൂടാതെ ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂര്യന്റെയും ബുധനുടെയും സംയോഗം ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

ചന്ദ്രന്റെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും സംയോഗം ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. മറ്റ് നിരവധി ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗങ്ങളും രൂപപ്പെടും.  

 മെയ് 14 വരെ സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദാതാവായ ശുക്രൻ സ്വന്തം രാശിയായ ഇടവത്തിൽ സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ മാളവ്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

മെയ് 29 ന് ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഭദ്ര മഹാപുരുഷ് രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

ബിസിനസ്സിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രനും ബുധനും സംയോജിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും.

മെയ് മാസത്തിൽ ആറ് രാജയോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളും, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ രാശിക്കാരിലും അനുഭവപ്പെടും. 1ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്ന ആ രാശികകരെ അറിയാം...  

മേടം (Aries):  മേടത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ബുധാദിത്യ, രുചക് രാജയോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മ വിശ്വാസവും നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കും. കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ കഴിയും, സർക്കാർ ജോലിയിൽ വിജയസാധ്യത, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.

ഇടവം (Taurus):  മാളവ്യ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ശുഭകരമാകും. സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്, വാഹനമോ സ്വത്തോ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെട്ടേക്കാം, പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഡീലുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

മിഥുനം (Gemini):  നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ, ഭദ്ര രാജയോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. അത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും, പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ, പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടും.

ചിങ്ങം (Leo):  ഭദ്ര, ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗങ്ങൾ ഈ രാശിയുടെ വരുമാന ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളും. രുചക് ബുധാദിത്യ രാജയോഗങ്ങളും ഈ രാശിയുടെ ഭാഗ്യ ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളും. അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും നെറ്റ്‌വർക്കിംഗിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ കരിയർ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടും. വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, രാജ്യത്തിനകത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യാനും യോഗം.

കന്നി (Virgo): ഈ രാശിയുടെ കർമ്മ ഭാവത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണനും ഭദ്ര രാജയോഗങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ കരിയർ പുരോഗതിയും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

തുലാം (Libra ):  ഈ രാശിയിലും 6 രാജയോഗങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും.  മെയ് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഭാഗ്യം, മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും. വിദേശ യാത്രയ്‌ക്കോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ സാധ്യത.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Rajayoga May Rajayoga 2026 Budhaditya Rajayoga Ruchak Rajayoga Bhadra Mahapurush Rajayoga Malavya Rajayoga Lakshmi Narayana Rajayoga Astrology lucky zodiacs

