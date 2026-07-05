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Bhadra Rajyoga: ഭദ്രരാജയോഗത്തിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് അളവറ്റ സമ്പത്ത് വന്നുചേരും; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?

Published: Jul 05, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:16 AM IST

Lucky Zodiac Signs July 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് 12 രാശിക്കാരിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും.

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ജൂലൈയിൽ ബുധൻ മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ബുധൻ  സ്വന്തം രാശിയായ മിഥുനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് വിശിഷ്ടമായ ഭദ്ര രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ 23 വരെയാണ് ബുധൻ മിഥുനം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

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ബുധൻറെ മിഥുനം രാശിയിലെ സഞ്ചാരം മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഭദ്ര രാജയോഗം എല്ലാ രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെങ്കിലും മൂന്ന് രാശിക്കാർക്കാണ് ഇത് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരിക.

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കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പിന്തുണയുണ്ടാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ മാറും. മികച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടാനാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല നടപടിയുണ്ടാകും.

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഭദ്ര രാജയോഗത്തിലൂടെ വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിത്തിൽ പല ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

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മീനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. ശമ്പളം വർധിക്കും. വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകും. വരുമാന സ്രോതസുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. സ്വന്തമായി ഭൂമി വാങ്ങാനും വീട് നിർമിക്കാനും അനുകൂല സമയം. നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

TAGS:
Bhadra Rajyoga
Bhadra Rajyoga 2026
ഭദ്ര രാജയോഗം
ഭദ്ര രാജയോഗം 2026

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