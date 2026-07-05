/Bhadra Rajyoga: ഭദ്രരാജയോഗത്തിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് അളവറ്റ സമ്പത്ത് വന്നുചേരും; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?

Lucky Zodiac Signs July 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് 12 രാശിക്കാരിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും.
ജൂലൈയിൽ ബുധൻ മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ബുധൻ സ്വന്തം രാശിയായ മിഥുനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് വിശിഷ്ടമായ ഭദ്ര രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ 23 വരെയാണ് ബുധൻ മിഥുനം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
ബുധൻറെ മിഥുനം രാശിയിലെ സഞ്ചാരം മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഭദ്ര രാജയോഗം എല്ലാ രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെങ്കിലും മൂന്ന് രാശിക്കാർക്കാണ് ഇത് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരിക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത് വർധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പിന്തുണയുണ്ടാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ മാറും. മികച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടാനാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല നടപടിയുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഭദ്ര രാജയോഗത്തിലൂടെ വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിത്തിൽ പല ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. ശമ്പളം വർധിക്കും. വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകും. വരുമാന സ്രോതസുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. സ്വന്തമായി ഭൂമി വാങ്ങാനും വീട് നിർമിക്കാനും അനുകൂല സമയം. നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)