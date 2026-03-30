Bhagyathara BT-47 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ?
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഭാഗ്യതാരയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
ഭാഗ്യതാര ബിറ്റി-47 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക.
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
