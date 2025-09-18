DA Hike: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു കോടി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത!

DA Hike Updates: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ബമ്പർ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്ത മാസം ഡിഎ 3% വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഉടൻ തന്നെ ഒരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത നൽകിയേക്കാം.
അതായത് അടുത്ത മാസം ഡിഎയിൽ (DA) 3% വർദ്ധനവ് നൽകിയേക്കാം. ഇത് നടന്നാൽ നിലവിലുള്ള 55% ഡിഎ എന്നത് 58% ആയി ഉയരും.
എല്ലാ മാസവും ശമ്പളവും പെൻഷനും കാത്തിരിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഈ വാർത്ത ശരിക്കും ആശ്വാസകരമായിരിക്കും.
ഈ വർദ്ധനവിന്റെ ഗുണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ദീപാവലി ഇവർക്ക് ശരിക്കും ലക്ഷ്മി കൃപയായിരിക്കും.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ വർഷവും രണ്ടുതവണ ഡിഎ പരിഷ്കരിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയും രണ്ടാമത്തേത് ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയും.
2025 മാർച്ചിൽ ജനുവരി, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഡിഎ 2% വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി ഡിഎ 53% ൽ നിന്ന് 55% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
നിലവിൽ 2025 ജൂലൈ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ 3% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് ചർച്ച. ഇത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
ഡിഎ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്നതിനാൽ ഇത് ശമ്പളത്തെയും പെൻഷനുകളെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
ഒരു പെൻഷൻകാരന്റെ അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ ₹9,000 ആണെന്ന് കരുതുക. നിലവിൽ 55% ഡിഎയിൽ അവർക്ക് ₹4,950 ഡിഎ ലഭിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ആകെ ₹13,950 രൂപ പെൻഷനായി ലഭിക്കും. ഇനി ഡിഎ 58% ആയി വർദ്ധിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഡിഎ ₹5,220 ആയി വർദ്ധിക്കും, അങ്ങനെ മൊത്തം പെൻഷൻ ₹14,220 ആകും
