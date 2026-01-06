Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം

പെൻഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ ലളിതവും സുതാര്യവുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ.
പെൻഷൻകാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് സർക്കാർ നടപടി.
ഒരു പെൻഷൻകാരന്റെയോ ഫാമിലി പെൻഷൻകാരന്റെയോ മരണശേഷം പെൻഷൻ പേയ്മെന്റ് ഓർഡറുമായി (PPO) ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വിരമിക്കലിന് ശേഷം പെൻഷൻകാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായ തുകകൾ ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്നോ റിക്കവറികളിൽ നിന്നോ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമമുണ്ട്. ഇത് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ.
പെൻഷൻകാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അനാവശ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ബാങ്കുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് - പെൻഷൻ രേഖകൾ മടക്കിനൽകുന്നതിൽ പുതിയ കർശന നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പെൻഷൻകാരുടെ മരണശേഷം പി.പി.ഒ (PPO) ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ സെൻട്രൽ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഫീസ് (CPAO) വഴി മാത്രമേ മടക്കിനൽകാൻ പാടുള്ളൂ. ബാങ്കുകൾ ഈ രേഖകൾ നേരിട്ട് പേ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസിനോ (PAO) ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വകുപ്പുകൾക്കോ അയക്കാൻ പാടില്ലെന്നതാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം. ചില ബാങ്കുകൾ നിലവിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലംഘിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പി.പി.ഒ കൃത്യമായ ചാനലിലൂടെ മടക്കിനൽകുന്നത് വഴി രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ അനാവശ്യമായ കാലതാമസം ഇല്ലാതാക്കാനും ഇതുവഴി കഴിയും. സെൻട്രൽ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓഫീസ് (CPAO) വഴി വ്യവസ്ഥാപിതമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രേഖകളുടെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാകും.
ഒരിക്കൽ പെൻഷനോ ഫാമിലി പെൻഷനോ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വ്യക്തമായ ക്ലറിക്കൽ പിശകുകൾ ഇല്ലാതെ അത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. പെൻഷൻ നിർണ്ണയിച്ചതിലെ തെറ്റുകൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DoPPW) അനുമതിയില്ലാതെ തുക കുറയ്ക്കാനാകില്ല.
സർക്കാരിന്റെ പിഴവ് മൂലം പെൻഷൻകാരന് അധിക തുക ലഭിച്ചാൽ, ആ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിൽ ഇളവ് നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കും.അധികം നൽകിയ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ ബാങ്കോ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പോ രണ്ടുമാസം മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകണം. കൂടാതെ, ഈ തുക ഒറ്റയടിക്ക് ഈടാക്കാതെ ഗഡുക്കളായി വേണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ.
