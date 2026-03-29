Neech Bhang Rajyoga: ബുധന്റെ നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കൈ നിറയെ ധനം ഒപ്പം വമ്പൻ നേട്ടങ്ങളും

Neech Bhang Rajyoga 2026 Date: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഏപ്രിൽ 11 ന് ബുധൻ തന്റെ നീച രാശിയായ മീനത്തിലെ സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ നീചഭംഗ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
ജ്യോതിഷപ്രകാരം ജ്ഞാനവും ബിസിനസിന്റെയും കാരകനായ ഗ്രഹമായ ബുധൻ ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംക്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് 12 രാശിക്കാരുടെയും ആളുകളെ ബാധിക്കും.
ഈ കാലയളവിൽ ബുധൻ കുംഭ രാശിയിൽ നിന്ന് ഏപ്രിൽ 11 ന് മീനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, ഇത് ബുധന്റെ നീച രാശിയാണ്. ഈ രാശിയിലേക്കുള്ള ബുധന്റെ പ്രവേശനം ചില രാശികളിൽ പ്രതികൂല സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം.
ഈ രാശിയുടെ ഭരണ ഗ്രഹമായ വ്യാഴം കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, നീച്ഭംഗ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു, ഇത് ചില രാശികളിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം. ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതിയും സന്തോഷകവും നൽകും.
ഒപ്പം ഇവർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. ഇത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തും. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനും കഴിയും. പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ബിസിനസിന്റെ ദാതാവായ ബുധൻ 2026 ഏപ്രിൽ 11 ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1:20 ന് മീനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. 2026 ഏപ്രിൽ 30 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 06:55 വരെ ഇത് ഈ രാശിയിൽ തുടരും.
ഇതിനുശേഷം ചൊവ്വ ഭരിക്കുന്ന മേട രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. മീന രാശിയിൽ സൂര്യൻ ശനിയുമായി സംയോജിച്ച് ത്രിഗ്രഹി, ബുധാദിത്യ യോഗമുണ്ടാക്കും. കൂടാതെ വ്യാഴവുമായി സംയോജിച്ച് നീച്ഭങ് രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും.
നീചഭംഗ രാജയോഗം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു? ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഏത് രാശിയിലാണോ ഒരു ഗ്രഹം നീച സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നത് ആ രാശിയുടെ അധിപൻ കേന്ദ്ര ഭാവത്തിലോ (1, 4, 7, 10) അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണ ഭാവത്തിലോ (1, 5, 9) ആണെങ്കിൽ നീചഭംഗ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ബുധൻ മീന രാശിയിലും, മീനരാശിയുടെ അധിപനായ വ്യാഴം മധ്യഭാവത്തിലോ ആയിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നീചഭംഗ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ രാജയോഗത്താൽ നേട്ടം കൊയ്യുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ആരൊക്കെ അറിയാം...
ധനു (Sagittarius): ബുധൻ ഇവിടെ ഒരു ശക്തമായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതിനാൽ ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ രാജയോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ഗുണകരമാകും, പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ കർമ്മഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും ജോലിസ്ഥലത്ത് വിലമതിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് വലിയ ക്ലയന്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, ഇത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മീനം (Pisces): നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. ബുധൻ ഈ രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാം. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, എഴുത്ത്, മാധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ സർഗ്ഗാത്മക മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
