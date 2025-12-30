Buddhaditya Yoga: വേദജ്യോതിഷ പ്രകാരം ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന് തുടക്കമായി
ഡിസംബര് 29-ന് ബുധന് വ്യാഴത്തിലേക്ക് അതിന്റെ രാശി ചക്രം മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയം ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും അവിടെയുണ്ടായതിനാല് ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് പൊതുവേ ശുഭകരരമായാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാര്ക്കാണ് ഇത് ഗുണാനുഭവങ്ങള് കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം
മേടം രാശി: സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ്സില് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങള് വന്നുചേരും. മത്സരപ്പരീക്ഷകളില് ഉയര്ന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനാകും. വീടും കാറും വീട് വാങ്ങാനും കാറ് വാങ്ങാനും ഉചിതമായ സമയമാണിത്.
ഇടവം രാശി: ജോലിയില് ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കും. ബിസിനസ്സിനും അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങള് വന്നുചേരും. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായി വന്നുചേരും.
ചിങ്ങം രാശി: ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. വിദേശപഠനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാകുന്നു.
തുലാം രാശി: ജീവിതത്തില് വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ വിട്ടൊഴിയാന് ഇടയാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ അനുകൂലമായി മാറും.
കുംഭം രാശി: പുതിയ വാഹനം, വീട്, വസ്തു എന്നിവ വാങ്ങാന് അനുകൂല സമയമാണിത്. ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും വിജയം കണ്ടെത്താനാകും. മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനും ഉചിതമായ സമയമാണ്.
