English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Budh Nakshathra Gochar: ബുധൻ ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Budh Nakshathra Gochar: ബുധൻ ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Budh Nakshathra Parivartan: ആകാശത്തിലെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 26-ാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രം. ഇതിന്റെ അധിപൻ ശനി ആണ് അതിന്റെ രാശി മീനമാണ്.
1 /9

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ ബുധൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം രാശിയും നക്ഷത്രകും മാറ്റുന്നു, ഇത് 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. 

2 /9

ബുധൻ നിലവിൽ കുംഭ രാശിയിലാണ്. ഏപ്രിൽ 11 ന് മീന രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അതുപോലെ ബുധൻ നിവിൽ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലാണ്.

3 /9

ഏപ്രിൽ 13 ന് ഉതൃട്ടാതി   നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ബുധന്റെ പ്രവേശനം ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...  

4 /9

പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ബുധൻ ഏപ്രിൽ 13 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:26 ന് ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അത് ഏപ്രിൽ 22 വരെ ഇവിടെ തുടരും.  ഈ സമയത്ത് ബുധൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും നീച രാശിയായ മീനത്തിൽ ആയിരിക്കും.

5 /9

എന്നിരുന്നാലും മിഥുനത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നീചഭാംഗ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബുധൻ ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  

6 /9

ആകാശത്തിലെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 26-ാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രം. ഇതിന്റെ അധിപൻ ശനി ആണ് അതിന്റെ രാശി മീനമാണ്. ഈ രാശിയിലേക്കുള്ള ബുധന്റെ പ്രവേശനം വിജയം, ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ, അച്ചടക്കമുള്ള ചിന്ത എന്നിവ നൽകുന്നു. തൽഫലമായി കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.

7 /9

ഇടവം (Taurus):  ബുധൻ ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കും.

8 /9

മിഥുനം (Gemini):  ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ബുധന്റെ സംക്രമണം  ഇവർക്കും ഗുണം നൽകും. പല മേഖലകളിലും ഇവർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി മൂർച്ചയുള്ളതായിരിക്കും, ഓരോ സാഹചര്യവും വിശകലനം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും ഇത് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.  നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും.

9 /9

ധനു (Sagittarius): ഇവർക്കും ബുധൻറെ  നക്ഷത്രമാറ്റം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും.   ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടക്കയം. ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. കൂടാതെ ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതികളിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയും, ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും വിജയം. അത് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

You May Like

Sponsored by Taboola