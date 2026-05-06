ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നാണ് ബുധൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ബുധൻ മൂന്ന് തവണ ചലനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുകയാണ്.
നാളെ, മെയ് 7 ന് ബുധൻ ശുക്രന്റെ അധിപനായ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ സംക്രമിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് മെയ് 13ന് കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിലും മെയ് 15 ന് ഇടവം രാശിയിലും സംക്രമിക്കും.
കർക്കിടകം: പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. പണം ലാഭിക്കാനാകും. കടങ്ങൾ വീട്ടാനാകും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കും. ബിസിനസിൽ നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
കന്നി: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. മനസമാധാനം ലഭിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും.
വൃശ്ചികം: വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. പുതിയ ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ വന്നുചേരും. ഇത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തും.
കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും നല്ല സമയമാണിത്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
