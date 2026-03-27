Navapanchama Rajayoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ആഡംബര ജീവിതം

Budh Guru Navpancham Yoga 2026: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഏപ്രിൽ 3 ന് ബുധനും വ്യാഴവും പരസ്പരം 120 ഡിഗ്രിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യും. അതിലൂടെ നവപഞ്ചമ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ഈ നവപഞ്ചമ യോഗം ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഈ നവപഞ്ചമ യോഗം ശുഭകരമാകുന്നതെന്ന് അറിയാം..
ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹ സംയോജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രകാരം 2026 ഏപ്രിൽ 3 ന് ബുധനും വ്യാഴവും 120 യിൽ സ്ഥിതിചെയ്യും.
അതിലൂടെ നവപഞ്ചമയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ജ്യോതിഷത്തിൽ നവപഞ്ചമയോഗം സമ്പത്ത്, അറിവ്, ഭാഗ്യം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ബുധ-വ്യാഴ നവപഞ്ചമ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന അഞ്ച് രാശിക്കാർ ആരാണെന്ന് നോക്കാം....
മേടം (Aries): ഇവർക്ക് ഈ യോഗം അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ ജോലിയോ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ 3 ന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.
മിഥുനം (Gemini): മിടുന്ന രാശിയുടെ അധിപനാണ് ബുധൻ. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യോഗത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ബുധന്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ സംസാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും, പ്രധാന ഇടപാടുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിൽ വിജയിപ്പിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം, സമ്പത്ത് ഒഴുകിയെത്തും.
ചിങ്ങം (Leo): വ്യാഴ-ബുധ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മത്സരത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയം ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇവർക്കും ഈ യോഗം സന്തോഷം നൽകും. വിവാഹം വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽ ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കും, മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബിസിനസ്സ് വികസിക്കും, ജോലിയിൽ പുരോഗതിക്കുള്ള സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ വ്യാഴം തന്നെയാണ്. ബുധനുമായുള്ള ഈ ശുഭ ഭാവം കാരണം, ജോലികൾ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ പൂർത്തിയാകും, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ചായ്വ് വർദ്ധിക്കും. ഈ സമയത്ത് തൊഴിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില