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Budh Nakshatra Parivartan: ബുധൻ പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി സുവർണ്ണകാലം

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 08, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:58 AM IST
 ജ്യോതിഷപ്രകാരം ബുധൻ ഉടൻതന്നെ പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.  അതിലൂടെ ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.

Mercury Nakshatra Transit: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ബുധൻ ഉടൻതന്നെ പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.  അതിലൂടെ ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.

Budh In Punartam Nakshatra1/9

ജ്യോതിഷത്തിൽ ബുധനെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായിട്ടാണ്   കണക്കാക്കുന്നത്.  കൂടാതെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവ്, യുക്തി, ബിസിനസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റു പലതിന്റെയും ഒരു ഘടകമായും ബുധനെ  കണക്കാക്കുന്നു.

Budh Gochar2/9

ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം ബുധൻ രാശിയും നക്ഷത്രവും മാറ്റുന്നു, ഇത് 12 രാശികളെയും ആഗോളതലത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. 

Budh Nakshatra Gochar3/9

ബുധൻ നിലവിൽ മിഥുനത്തിലാണ് ജൂൺ 11 ന് പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ബുധന്റെ പ്രവേശനം എല്ലാ രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. 

Lucky Zodiacs4/9

 ബുധൻ പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കാം...

 

Budh Gochar5/9

ബുധൻ 2026 ജൂൺ 11 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11:30 ന് പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഓഗസ്റ്റ് 8 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ശേഷം അത് പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്  നീങ്ങും. ഇതിനിടയിൽ ബുധൻ ജൂൺ 22 ന് കർക്കടക രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. 

What is Punartam Nakshatra6/9

ആകാശത്തിലെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏഴാമത്തേതാണ് പുണർതം നക്ഷത്രം. ഈ നക്ഷത്രത്തെ ഭരിക്കുന്നത് വ്യാഴമാണ്.

Idavam7/9

ഇടവം (Taurus): പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ബുധന്റെ സംക്രമണം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഈ രാശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ബുധൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്  കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ശമ്പള വർദ്ധനവിനും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യത.

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ചിങ്ങം (Leo): പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ബുധന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്കും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  ബുധന്‍ ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തില്‍ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ഇവരുടെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമായേക്കാം, സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും. പ്രമുഖ വ്യക്തികളുമായി അവര്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയും ഇത് അവരുടെ കരിയറിനെ ഗണ്യമായി ഉയര്‍ത്തിയേക്കും. ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷങ്ങള്‍ പലതും സഫലമായേക്കാം. മുന്‍ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഗണ്യമായ ലാഭം നേടിത്തരും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകള്‍ തുറന്നേക്കാം.

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തുലാം (Libra):  ബുധന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ഇവർക്കും  ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ജാതകത്തിലെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലാണ് ബുധൻ എത്തുന്നത്. അതിനാല്‍ ഈ രാശിയില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമാകും. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും അധ്യാപകരില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം, ഇത് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടാന്‍ സഹായിക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. തീർത്ഥാടനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും സാധ്യത.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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