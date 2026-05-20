/Budh Nakshatra Parivartan: ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നേടും; ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും..!

Budh Nakshatra Parivartan: ഇന്ന് ബുധന് അതിന്റെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:37 ന്, ബുധന് സൂര്യന്റെ നക്ഷത്രസമൂഹം വിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രസമൂഹമായ രോഹിണിയില് പ്രവേശിക്കും. ഇത് ഭൂരിഭാഗം രാശിക്കാർക്കും ദോഷമാണെങ്കിലും ചില രാശിക്കാര്ക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളും സമ്മാനിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗ്യരാശിക്കാര് എന്ന് നോക്കാം
മകരം രാശി: ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലമാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അനുകൂല സമയമുണ്ടാകും. ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാകും. ബുദ്ധിപൂര്വം പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാനാകും. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭാഗ്യദേവതയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും.
മീനം രാശി: എല്ലാത്തിനും അനുകൂലമായ സമയമാണ്. പലവഴിക്കും പണം കൈയ്യിലെത്താനും യോഗമുണ്ട്. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവര്ക്ക് അനുകൂല സമയമാകും. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പഠനത്തില് സ്കോളര്ഷിപ്പോടുകൂടി പഠിക്കാനാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കും.
മേടം രാശി: വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നവര്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള് വന്നുചേരും. മംഗള കര്മങ്ങള് നടക്കാൻ അനുകൂലമായ സമയമുണ്ടാകും. പ്രണയ ബന്ധം വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാനും ഇടയാകും. ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലകാലമാണ്.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.