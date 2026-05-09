Budh Gochar 2026: ബുധൻ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്... ഇവർക്കിനി ഭാഗ്യ ദിനങ്ങൾ ഒപ്പം കരിയറിൽ ഉയർച്ചയും

Budh Gochar in Kartik Nakshatra: മെയ് 13 ന് ബുധൻ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ലഭിക്കും.
ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹസംക്രമണങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ഗ്രഹം ഒരു രാശിയിലോ നക്ഷത്രത്തിലോ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ രാശികളിലും അനുഭവപ്പെടും.

 2026 മെയ് 13 ന് ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും.

ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും പ്രതീകമായ ബുധൻ ഈ ദിവസം കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ സ്വാധീനം ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയും ഭാഗ്യവും കൊണ്ടുവരും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ അറിയാം...  

വൃശ്ചികം (Scorpio): ബുധന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയിലുള്ളവർ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കടത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ല ഇടപാടുകൾ ലഭിക്കാം, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാം.

മിഥുനം (Gemini): കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ബുധന്റെ പ്രവേശനം മിഥുന രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയും, സമാധാനവും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും.

ചിങ്ങം (Leo) ഇവർക്കും ബുധന്റെ സംക്രമണം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, കരിയറിൽ ഉയർച്ച തുടർന്ന് വിജയവും ഉണ്ടാകും.

കന്നി (Virgo): ഈ രാശിക്കാർ വളരെക്കാലമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫലം കാണും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ജോലിസ്ഥലത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ വിജയവും ലഭിക്കും. പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ്.

മകരം (Capricorn): കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിലെ ബുധ സംക്രമണം മകരം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറ്റും. ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, സമാധാനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടുവരും, കൂടാതെ തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും, പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ലഭ്യമായേക്കാം.

(ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും സാമൂഹികവും മതപരവുമായ വിശ്വാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

