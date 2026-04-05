Budh Shukra Yuti: ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; മെയ് 29 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ശുക്ര ദശ, പണവും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും!

Lakshmi Narayana Yoga 2026 Mercury Venus Conjunction On Gemini: പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മെയ് 29 ന് ബുധനും ശുക്രനും ചേർന്ന് ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും പോസിറ്റിവ് നേട്ടങ്ങൾ.
Lakshmi Narayana Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിലൂടെ ശുഭ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ യോഗം മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള മറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
മെയ് അവസാനം സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രനും വ്യാപാരത്തിന്റെ ദാതാവായ ബുധനും മിഥുനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അതിലൂടെ മിഥുനത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും മിഥുനം, തുലാം, കന്നി രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി നൽകും. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട്.
പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മെയ് 14 ന് ശുക്രൻ മിഥുനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, മെയ് 29 ന് ബുധൻ മിഥുനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. ഇതിലൂടെ മിഥുനത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്രനെ സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, ആഡംബരം, ദാമ്പത്യ സന്തോഷം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതേസമയം ബുധനെ ബിസിനസ്സ്, ബുദ്ധി, യുക്തിസഹമായ യുക്തി, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ഓഹരി വിപണി, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ ഘടകമായും കണക്കാക്കുന്നു.
എന്താണ് ലക്ഷ്മി-നാരായണ രാജയോഗം? ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബിസിനസ്സിന്റെയും ദാതാവായ ബുധനും സമ്പത്തിന്റെയും ആഡംബരത്തിന്റെയും കാരകനായ ശുക്രനും ഒരേ രാശിയിൽ സംയോജിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി-നാരായണ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗം സാമ്പത്തിക ശക്തി, ആകർഷണീയത, തൊഴിൽ പുരോഗതി എന്നിവ നൽകും
മിഥുനം (Gemini): ലക്ഷ്മി-നാരായണ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ യോഗം മിഥുനത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനാൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവർക്കായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം, ബിസിനസിൽ ലാഭത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, കുടുങ്ങിയ ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാം. വ്യക്തിത്വ ആകർഷണം വർദ്ധിക്കും, ഇത് സാമൂഹികവും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിനും ഗുണം ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോഗം തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. കാരണം ഈ രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ ഭാഗ്യ ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. വിദേശ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ലഭിക്കുമെന്ന സൂചനകളുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ലാഭം, സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യാനും യോഗം.
കന്നി (Virgo): ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോഗം ഇവർക്ക് കരിയറിലും ബിസിനസിലും ശുഭകരമാകും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വളർച്ച അനുഭവപ്പെടാം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കഴിയും. ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഇത് വികാസത്തിന്റെ സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം അന്തസും വർധിക്കും. ഈ സമയത്ത് തൊഴിലില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനാകും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
