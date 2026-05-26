Budh Udhay 2026: ഭാഗ്യദേവത കനിയും! ബുധന്റെ ഉദയം സമ്മാനിക്കും വൻ നേട്ടങ്ങൾ; ഈ 4 ഭാഗ്യരാശികളിൽ നിങ്ങളുമുണ്ടോ?

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 26, 2026, 08:12 PM IST|Updated: May 26, 2026, 08:41 PM IST

Mercury Rise Lucky Zodiac Signs: വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ, ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉദയം സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്ന ഒന്നാണ്. മെയ് 23ന് ബുധന്റെ ഉദയം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

 

ബുധന്റെ ഉദയം ആശയവിനിമയം, സാമ്പത്തികം, ബിസിനസ്സ്, തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ചില രാശികൾക്ക് ഇത് വലിയ ഭാ​ഗ്യങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. 

 

ബുധന്റെ ഉദയം സംഭവിക്കുന്നതോടെ അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ചിന്താഗതി, സംസാരശൈലി, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ​ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ. 

 

ഇടവം: ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി നേടാനാകും. കരിയറിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ബിസിനസിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് അർഹമായ അം​ഗീകാരം ലഭിക്കും. 

 

മിഥുനം: മിഥുനരാശിയുടെ അധിപനാണ് ബുധൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാശിക്കാരെ ബുധന്റെ ഉദയം സ്വാധീനിക്കും. മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കും. പുതിയ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാകും. തൊഴിലിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. 

 

കന്നി: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഏകാഗ്രതയുണ്ടാകും. കാര്യക്ഷമതയിലും മികച്ച പുരോഗതി ‍കാണാനാകും. കരിയറിൽ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ഥാനക്കയറ്റവും ശമ്പളവർധനവും ലഭിക്കും.

 

മകരം: മകരം രാശിക്കാർക്ക്, ബുധന്റെ ഉദയം സാമ്പത്തിക നേട്ടം നൽകും. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതും നല്ലതാണ്.

 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

undefined

