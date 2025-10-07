English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Surya Budh Yuti: ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഇവർക്കിനി വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റം; ഭാഗ്യം ജ്വലിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Budhaditya Rajayoga In Libra: ജ്യോതിഷപ്രകാരം തുലാം രാശിയിൽ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിലൂടെ 3 രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തിളങ്ങും.
Budhaditya Rajayoga 2025: ജ്യോതിഷത്തിൽ ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ രാജയോഗത്തിലൂടെ ചിലർ ജീവിതത്തിൽ പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും അന്തസ്സും കൈവരിക്കും. ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സംയോജിക്കുമ്പോൾ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളും.    

സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെയാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഒക്ടോബർ 17 ന് തുലാം രാശിയിൽ ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളും.

അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ രാശികളിലുമുള്ളവരിൽ അനുഭവപ്പെടും. എങ്കിലും ഭാഗ്യം മാറിയേക്കാവുന്ന മൂന്ന് രാശികളുണ്ട്.

അവർക്ക് വരുമാന വർദ്ധനവും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അവരുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകളും അവർക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്  നോക്കാം...  

തുലാം (Libra):  ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിലെ ആദ്യ ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും, ബഹുമാനം നേടാൻ കഴിയും, ജോലി ശൈലിയും മെച്ചപ്പെടും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലഭിക്കും,  അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും.

കർക്കടകം (Cancer):  ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം കർക്കിടകം രാശിക്കാരുടെ സമയം തെളിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെയും സ്വത്തിന്റെയും ഗൃഹത്തിൽ ഈ രാജയോഗമുണ്ടാകും. സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികളോ ഡീലുകളോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനങ്ങളും സ്വത്തും വാങ്ങാം. ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ പുരോഗതിക്ക് ശക്തമായ സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകും. പുതിയ ജോലിയോ ബിസിനസ്സോ ആരംഭിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും.

മകരം (Capricorn): ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. കരിയറുമായും ബിസിനസ്സുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ഈ യോഗം രൂപപ്പെടും. ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിൽരഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കാം, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല പദ്ധതികളും ആരംഭിക്കാനും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാനും കഴിയും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

