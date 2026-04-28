English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Budh Gochar: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം!

Budhaditya Rajayoga 2026: ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്താൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വിശേഷ ലാഭം ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലി, യാത്രാ, മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ എന്നിവയുണ്ടാകും.
1 /6

ഈ വർഷം അതായത് ഏപ്രിൽ 30 ന് ബുധധൻ ചൊവ്വയുടെ രാശിയായ മേടത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇവിടെ ആദ്യമേ സൂര്യൻ ഉണ്ട്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബുധനും സൂര്യനും ചേർന്ന് ബുധാദിത്യ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

2 /6

ഈ യോഗത്തിനെ ബുദ്ധി, ആത്മവിശ്വാസം, ലാഭം, കഴിവ് എന്നവ്യയുടെ കാരകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.  ഇതിന്റെ ഫലമായി ജാതകന് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

3 /6

ഈ യോഗത്തിലൂടെ ചിലർക്ക് ജോലിയിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഉയർച്ച, ബിസിനസിൽ ഉയർച്ച എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...  

4 /6

മേടം (Aries): ബുധാദിത്യാ യോഗം ഈ രാശിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നേട്ടം ഇരട്ടിയാകും. ഇവർക്ക് പുതിയ ജോലി ഇവരൂടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ജോലിസ്ഥലത്ത് കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരിയർ പുരോഗതിയും ബിസിനസിൽ ലാഭവും കൈവരിക്കും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. 

5 /6

ചിങ്ങം (Leo): ഈ സമയം ഇവർക്കും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം അനുഭവപ്പെടും, ഒരു പുതിയ അതിഥി വരുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. പ്രധാനമായും, സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടും. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു നിക്ഷേപ പദ്ധതികളും വിജയിക്കും.

6 /6

മീനം (Pisces):  ഇവർക്കും ബുധാദിത്യ യോഗം പുരോഗതിക്കും ലാഭത്തിനും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകും, വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, പുതിയ ജോലി, ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലാഭം നേടാൻ കഴിയും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Budh Gochar Surya Budh Yuti Budhaditya Yoga Astrology Horoscope

You May Like

