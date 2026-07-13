/Career Horoscope July 12 To 18: ജൂലൈ 12 മുതൽ 18 വരെ കരിയർ എങ്ങനെയാകും? 12 രാശിക്കാരുടെയും ഫലം നോക്കാം

Career Horoscope Malayalam July 12 To 18: ഈ ആഴ്ച 12 രാശിക്കാർക്കും കരിയറിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണദോഷങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാം.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സഞ്ചാരമനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ബുധന്റെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. 12 രാശിക്കാരുടെയും പൊതുവായ കരിയർ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
മേടം (Aries): ജോലിസ്ഥലത്ത് ചിലരിൽ നിന്ന് അസൂയയും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
ഇടവം (Taurus): കരിയറിൽ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. ഉന്നതരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെങ്കിലും, ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ ജാഗ്രത വേണം.
മിഥുനം (Gemini): ജോലിയിൽ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ചുമതലകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
കർക്കിടകം (Cancer): കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളോ ആളുകളോ ജോലി എളുപ്പമാക്കും. ഉന്നതരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
കന്നി (Virgo): കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിലും ഔദ്യോഗിക രംഗത്തും പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാകും.
തുലാം (Libra): ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കരിയറിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്ത വാരം ആയിരിക്കും. തൊഴിൽപരമായി പുതിയ ചുമതലകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
ധനു (Sagittarius): കരിയറിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. കരിയറിൽ ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മകരം (Capricorn): ജോലിയിൽ പുതിയ സ്ഥാനലബ്ധിക്കും അംഗീകാരത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
കുംഭം (Aquarius): പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ കരിയറിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാകും.
മീനം (Pisces): കരിയറിലുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികളിൽ ഇച്ഛാശക്തി തകരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനാകും.