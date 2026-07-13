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Career Horoscope July 12 To 18: ജൂലൈ 12 മുതൽ 18 വരെ കരിയർ എങ്ങനെയാകും? 12 രാശിക്കാരുടെയും ഫലം നോക്കാം

Published: Jul 13, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:32 AM IST

Career Horoscope Malayalam July 12 To 18: ഈ ആഴ്ച 12 രാശിക്കാർക്കും കരിയറിൽ എന്തെല്ലാം ​ഗുണദോഷങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാം.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സഞ്ചാരമനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ബുധന്റെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. 12 രാശിക്കാരുടെയും പൊതുവായ കരിയർ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

മേടം1/12

Aries

മേടം (Aries): ജോലിസ്ഥലത്ത് ചിലരിൽ നിന്ന് അസൂയയും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

ഇടവം2/12

Taurus

ഇടവം (Taurus): കരിയറിൽ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. ഉന്നതരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെങ്കിലും, ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ ജാ​ഗ്രത വേണം.

മിഥുനം3/12

Gemini

മിഥുനം (Gemini): ജോലിയിൽ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ചുമതലകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക.

 

കർക്കിടകം4/12

Cancer

കർക്കിടകം (Cancer): കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

ചിങ്ങം5/12

Leo

ചിങ്ങം (Leo): ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളോ ആളുകളോ ജോലി എളുപ്പമാക്കും. ഉന്നതരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

കന്നി6/12

Virgo

കന്നി (Virgo): കന്നി രാശിക്കാ‍ർക്ക് കരിയറിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിലും ഔദ്യോഗിക രംഗത്തും പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാകും.

തുലാം7/12

Libra

തുലാം (Libra): ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കരിയറിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.

വൃശ്ചികം8/12

Scorpio

വൃശ്ചികം (Scorpio): വൃശ്ചികം രാശിക്കാ‍ർക്ക് കരിയറിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്ത വാരം ആയിരിക്കും. തൊഴിൽപരമായി പുതിയ ചുമതലകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.

ധനു9/12

Sagittarius

ധനു (Sagittarius): കരിയറിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. കരിയറിൽ ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മകരം10/12

Capricorn

മകരം (Capricorn): ജോലിയിൽ പുതിയ സ്ഥാനലബ്ധിക്കും അംഗീകാരത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു. കരിയറിൽ ഉയ‍ർച്ചയുണ്ടാകും.

കുംഭം11/12

Aquarius

കുംഭം (Aquarius): പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ കരിയറിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാകും.

മീനം12/12

Pisces

മീനം (Pisces): കരിയറിലുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികളിൽ ഇച്ഛാശക്തി തകരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനാകും.

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കരിയർ വാരഫലം

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