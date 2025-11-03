Carrot Juice: ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചോളൂ; ​ഗുണങ്ങളേറും

കണ്ണ്, ചർമ്മം, പ്രതിരോധശേഷി തുടങ്ങി ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ക്യാരറ്റ്. ക്യാരറ്റിനൊപ്പം മറ്റ് ചില ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങളറിയാം...
ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ചില ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നൽകും.
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് - രക്തത്തിലെ സെറമിലെ വീക്കം, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളുടെ കലവറയാണ് ഓറഞ്ച്. കാരറ്റ് ജ്യൂസിൽ അൽപം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.
നാരങ്ങാനീര് - കാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം നാരങ്ങാനീര് കൂടി ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടും. നാരങ്ങയിലും കാരറ്റിലുമുള്ള വിറ്റാമിൻ സി പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റായി മാറുന്നത്. ശരീരത്തെ കൂടുതൽ കൊളാജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മത്തിനും അണുബാധകൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാണ്.
ഇഞ്ചി ജ്യൂസ് - കാരറ്റ് ജ്യൂസുമായി നന്നായി ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ചേരുവയാണ് ഇഞ്ചി. ഇവ രുചി കൂട്ടുക മാത്രമല്ല, ഇതിലെ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇഞ്ചി ചതച്ച് ആ ജ്യൂസ് കാരറ്റ് ജ്യൂസിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നൽകും.
ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് - ദഹനത്തിനും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം നീക്കുന്നതിനും ബെസ്റ്റാണ് ആപ്പിൾ- കാരറ്റ് ജ്യൂസ്. ആപ്പിളിൽ വിവിധതരം ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകളും ക്ലോറോജെനിക് ആസിഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിലതരം അർബുദങ്ങൾ, ആസ്ത്മ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
തേൻ - കാരറ്റ് ജ്യൂസിൽ സ്വാഭാവിക മധുരം ചേർക്കുന്നതിനായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. തേനിൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും അണുബാധയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനായി പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!