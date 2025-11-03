English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Carrot Juice: ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചോളൂ; ​ഗുണങ്ങളേറും

Carrot Juice: ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ഇവ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചോളൂ; ​ഗുണങ്ങളേറും

കണ്ണ്, ചർമ്മം, പ്രതിരോധശേഷി തുടങ്ങി ആരോ​ഗ്യത്തിന് വളരെ ​ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ക്യാരറ്റ്. ക്യാരറ്റിനൊപ്പം മറ്റ് ചില ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചാലുള്ള ​ഗുണങ്ങളറിയാം...

 

ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം ചില ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് നിരവധി ആരോ​ഗ്യ ​ഗുണങ്ങൾ നൽകും.

 
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് - രക്തത്തിലെ സെറമിലെ വീക്കം, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളുടെ കലവറയാണ് ഓറഞ്ച്. കാരറ്റ് ജ്യൂസിൽ അൽപം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നത് ആരോ​ഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. 

നാരങ്ങാനീര് - കാരറ്റ് ജ്യൂസിനൊപ്പം നാരങ്ങാനീര് കൂടി ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടും. നാരങ്ങയിലും കാരറ്റിലുമുള്ള വിറ്റാമിൻ സി പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റായി മാറുന്നത്. ശരീരത്തെ കൂടുതൽ കൊളാജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മത്തിനും അണുബാധകൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാണ്.  

ഇഞ്ചി ജ്യൂസ് - കാരറ്റ് ജ്യൂസുമായി നന്നായി ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ചേരുവയാണ് ഇഞ്ചി. ഇവ രുചി കൂട്ടുക മാത്രമല്ല, ഇതിലെ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇഞ്ചി ചതച്ച് ആ ജ്യൂസ് കാരറ്റ് ജ്യൂസിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഏറെ ആരോ​ഗ്യ ​ഗുണങ്ങൾ നൽകും.     

ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് - ദഹനത്തിനും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം നീക്കുന്നതിനും ബെസ്റ്റാണ് ആപ്പിൾ- കാരറ്റ് ജ്യൂസ്. ആപ്പിളിൽ വിവിധതരം ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകളും ക്ലോറോജെനിക് ആസിഡും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിലതരം അർബുദങ്ങൾ, ആസ്ത്മ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.  

തേൻ - കാരറ്റ് ജ്യൂസിൽ സ്വാഭാവിക മധുരം ചേർക്കുന്നതിനായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. തേനിൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും അണുബാധയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിനായി പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.  

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

carrot juice Healthy Juice Orange Juice ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ആരോ​ഗ്യം

