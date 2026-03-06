DA Hike News: 2026 ജനുവരി മുതലുള്ള ഡിഎ വർധനവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ജനുവരിയിലെ ഡിഎ വർധനവ് പ്രഖ്യാപനം വന്നത് ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതുവെ ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിലാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്.
ഈ വർഷത്തെ ഡിഎ വർധനവ് പ്രഖ്യാപനത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് എല്ലാവരും. മാർച്ച് അവസാനമോ അതോ ഏപ്രിൽ ആദ്യമോ എപ്പോഴാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം വരിക എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും.
ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത നിലവിൽ 58 ശതമാനമാണ്. ഈ 58 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 60 ശതമാനമായി ഡിഎ ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിലാണ് ഈ പരിഷ്കരണം വരുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഒരുകോടിയിലധികം വരുന്ന ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമാണ് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുക.
സമീപകാലത്തെ പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഡിഎയിൽ രണ്ട് ശതമാനം വർധനവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. എഐസിപിഐ-ഐഡബ്ല്യു കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ ശരാശരി സൂചിക 419.17 പോയിന്റാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ പരിശ്കരണം വരുമ്പോൾ പുതുക്കിയ ഡിഎ ഏകദേശം 60.34 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
2025 ഡിസംബർ 31ന് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പരിഷ്കരണമാണിത്. ആ നിലയിൽ ഡിഎയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 1 മുതൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ ശമ്പള-പെൻഷൻ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാകണമെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. ഏകദേശം 18 മാസമാണ് റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയാക്കാനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഡിഎ വർധിക്കുന്നതെങ്കിൽ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർദ്ധനവായിരിക്കുമിത്. 2018 ജൂലൈയിലും 2025 ജനുവരിയിലുമാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
അതേസമയം ക്ഷാമബത്ത വർധനവ് കുറയുന്നത് ഭാവിയിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ജീവനക്കാർക്ക്. ഒരു പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തോടൊപ്പം അതുവരെയുള്ള ഡിഎ ചേർക്കും. പിന്നീട് ഡിഎ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുനരാരംഭിക്കും.
