English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Chanakya Niti: പണം സമ്പാദിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും എങ്ങനെ എന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ

Chanakya Niti: പണം സമ്പാദിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും എങ്ങനെ എന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ

പണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം

പണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം
1 /5

സമ്പത്ത് ക്ഷണികമാണെന്നും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഭാവിയിലേക്കൈയ് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണെന്നും ചാണക്യൻ പറയുന്നു.പണം സമ്പാദിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യലും എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം  

2 /5

ധാർമ്മികമായി സമ്പാദിക്കുക: വഞ്ചനയിലൂടെയോ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടോ പണം സമ്പാദിക്കരുത്. അത്തരം സമ്പത്ത് താൽക്കാലികമാണ്, അത് ദുരിതം കൊണ്ടുവരും.   

3 /5

ഭാവിക്കായി പണം കരുതിവയ്ക്കുക: ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം മാറ്റിവയ്ക്കുക. പാഴ് ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക.   

4 /5

ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപിക്കുക: ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കുക.   

5 /5

ശരിയായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കുക: അനാവശ്യമായി ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അൽപം കരുതൽ ധനം വേണം.

Chanakya Niti

Next Gallery

Love Horoscope Nov 5: ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പങ്കാളിയുമായ് പിരിയും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശി

You May Like

Sponsored by Taboola