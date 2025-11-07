English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chanakya Niti: സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

Chanakya Niti: സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
മോശം സുഹൃത്തുക്കൾ: അമിതമായി വിമർശിക്കുന്നവരും ജീവിതത്തിലെ മോശം വശങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരുമായ സുഹൃത്തുക്കൾ വൈകാരികമായി നിങ്ങളെ തളർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സാമൂഹിക നില: വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹിക നിലയിലുള്ളവരുമായുള്ള സൗഹൃദം അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്കും തെറ്റിദ്ധാരണകളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.   

സൗഹൃദം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ: സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, കാരണം തിടുക്കത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ശത്രുതയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.   

സുഹൃത്ത് അപകടകാരിയാണ്: നൂറ് ശത്രുക്കളേക്കാൾ ഒരു മോശം  സുഹൃത്തിനുണ്ടാകുന്നതാണ് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുക എന്ന് ചാണക്യൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.   

രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കരുത്: നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും സിഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കരുത്. അവർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്.  

