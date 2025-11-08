English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Chanakya Niti: ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

Chanakya Niti: ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

ചാണക്യ നീതി

ചാണക്യ നീതി
1 /5

സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ: നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളോ നേട്ടങ്ങളോ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യരുത്, കാരണം അത് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻകൂർ വിധി എഴുതുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.  

2 /5

കുടുംബപരവും വ്യക്തിപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ: കുടുംബ കലഹങ്ങളുടെയോ വീട്ടിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തുള്ളവരുമായി പങ്കിടരുത്, കാരണം ഈ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.  

3 /5

മുൻകാല അപമാനങ്ങൾ: മുൻകാല അപമാനങ്ങളോ നിങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ആളുകൾ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കാനോ ഒരു മുതലെടുപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കാനോ വേണ്ടി അത്തരം അപമാനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.  

4 /5

അറിവ്: ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവ് മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരുക്കലും പങ്കിടരുത് എന്ന് ചാണക്യൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.  

5 /5

പദ്ധതികൾ: നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നീക്കം മുൻകൂട്ടി കാണാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾക്കെതിരെ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളും തന്ത്രങ്ങളും എതിരാളികളിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക.

Chanakya Neeti In Malayalam

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസമോ? നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

You May Like

Sponsored by Taboola